Шикунов — о замене Селихова на Помазуна в «Спартаке»: «Идут за первым местом, им сейчас всех покупают и все разрешают»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» высказался о трансферах на позицию вратаря красно-белых.

— Как относитесь к замене Селихова на Помазуна в «Спартаке»?

— Они так решили, значит, им так комфортно. Они идут за первым местом, им сейчас всех покупают и все разрешают, они от вольного идут.

— Помазун говорит, что не хочет сидеть в запасе, какие у него перспективы?

— Можно говорить что угодно, давайте посмотрим, что будет в мае.

«Спартак» расторг контракт с Селиховым 22 января. 2 февраля московский клуб объявил о переходе Помазуна из ЦСКА. Контракт с 28-летним вратарем подписан на 2,5 года.

Александр Абустин