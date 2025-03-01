Дзюба повторил рекорд Кержакова. В «Клубе 100» двоевластие

Артем Дзюба забил единственный гол «Акрона» в матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2). Этот мяч стал для форварда 233-м в зачет символического «Клуба 100».

В списке лучших российских бомбардиров в истории 36-летний нападающий сравнялся с рекордсменом Александром Кержаковым.

Лидеры «Клуба 100»

Игрок Клуб* Чемпионат Кубки Сборная Еврокубки Иностранные клубы Всего 1. Александр Кержаков завершил карьеру 139 19 30 30 15 233 2. Артем Дзюба Акрон 164 14 30 24 1 233 3. Олег Веретенников завершил карьеру 143 27 0 17 20 207 4. Роман Павлюченко завершил карьеру 103 11 21 21 36 192 5. Сергей Родионов завершил карьеру 124 9 8 22 1 164 6. Александр Мостовой завершил карьеру 34 9 13 25 82 163 7. Андрей Аршавин завершил карьеру 57 6 17 26 52 158 8. Федор Смолов Краснодар 109 18 16 10 3 156

У Дзюбы преимущество по голам в чемпионате, Суперкубке России и Лиге чемпионов, в национальном Кубке, Лиге Европы, а также в составах иностранных клубов чаще отличался Кержаков. В сборной у двух легенд полное равенство — по 30 мячей. Правда, Александр восемь раз забил в товарищеских встречах, тогда как Артем — только три.

Сравнение результативности Александра Кержакова и Артема Дзюбы

Александр Кержаков Игрок Артем Дзюба 27.11.1982 Дата рождения 22.08.1988 2000-2017 Годы карьеры 2006-н.в. Голы за клубы 139 Чемпионат России 164 19 Кубок России 13 0 Суперкубок России 1 7 Лига чемпионов 10 23 Кубок УЕФА/Лига Европы 14 15 Иностранные чемпионаты/кубки 1 Голы за сборную 1 Чемпионат мира 3 0 Чемпионат Европы 1 0 Лига наций 3 11 Чемпионат мира (отбор) 3 10 Чемпионат Европы (отбор) 17 8 Товарищеские матчи 3 233 Сумма 233

Соперников «Акрона» Дзюба огорчил четыре раза. До нижегородцев от него пропустили «Ростов», «Крылья Советов» и «Зенит». Именно за время в питерском клубе он внес самый большой вклад в свой рекордный результат, отличившись 108 раз. 38 раз Артем радовал поклонников «Спартака», 20 голов забил в форме «Ростова».

Результативность Артема Дзюбы по командам