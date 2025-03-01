Дзюба повторил рекорд Кержакова. В «Клубе 100» двоевластие
Артем Дзюба забил единственный гол «Акрона» в матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2). Этот мяч стал для форварда 233-м в зачет символического «Клуба 100».
В списке лучших российских бомбардиров в истории 36-летний нападающий сравнялся с рекордсменом Александром Кержаковым.
Лидеры «Клуба 100»
|
Игрок
|
Клуб*
|
Чемпионат
|
Кубки
|
Сборная
|
Еврокубки
|
Иностранные клубы
|
Всего
|
1. Александр Кержаков
|
завершил карьеру
|
139
|
19
|
30
|
30
|
15
|
233
|
2. Артем Дзюба
|
Акрон
|
164
|
14
|
30
|
24
|
1
|
233
|
3. Олег Веретенников
|
завершил карьеру
|
143
|
27
|
0
|
17
|
20
|
207
|
4. Роман Павлюченко
|
завершил карьеру
|
103
|
11
|
21
|
21
|
36
|
192
|
5. Сергей Родионов
|
завершил карьеру
|
124
|
9
|
8
|
22
|
1
|
164
|
6. Александр Мостовой
|
завершил карьеру
|
34
|
9
|
13
|
25
|
82
|
163
|
7. Андрей Аршавин
|
завершил карьеру
|
57
|
6
|
17
|
26
|
52
|
158
|
8. Федор Смолов
|
Краснодар
|
109
|
18
|
16
|
10
|
3
|
156
У Дзюбы преимущество по голам в чемпионате, Суперкубке России и Лиге чемпионов, в национальном Кубке, Лиге Европы, а также в составах иностранных клубов чаще отличался Кержаков. В сборной у двух легенд полное равенство — по 30 мячей. Правда, Александр восемь раз забил в товарищеских встречах, тогда как Артем — только три.
Сравнение результативности Александра Кержакова и Артема Дзюбы
|
Александр Кержаков
|
Игрок
|
Артем Дзюба
|
27.11.1982
|
Дата рождения
|
22.08.1988
|
2000-2017
|
Годы карьеры
|
2006-н.в.
|
|
Голы за клубы
|
|
139
|
Чемпионат России
|
164
|
19
|
Кубок России
|
13
|
0
|
Суперкубок России
|
1
|
7
|
Лига чемпионов
|
10
|
23
|
Кубок УЕФА/Лига Европы
|
14
|
15
|
Иностранные чемпионаты/кубки
|
1
|
|
Голы за сборную
|
|
1
|
Чемпионат мира
|
3
|
0
|
Чемпионат Европы
|
1
|
0
|
Лига наций
|
3
|
11
|
Чемпионат мира (отбор)
|
3
|
10
|
Чемпионат Европы (отбор)
|
17
|
8
|
Товарищеские матчи
|
3
|
233
|
Сумма
|
233
Соперников «Акрона» Дзюба огорчил четыре раза. До нижегородцев от него пропустили «Ростов», «Крылья Советов» и «Зенит». Именно за время в питерском клубе он внес самый большой вклад в свой рекордный результат, отличившись 108 раз. 38 раз Артем радовал поклонников «Спартака», 20 голов забил в форме «Ростова».
Результативность Артема Дзюбы по командам
|
Команда
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Спартак
|
2006-2014
|
166
|
38
|
0,23
|
Томь
|
2009, 2010
|
35
|
14
|
0,40
|
Сборная России
|
2011-2021
|
55
|
30
|
0,55
|
Ростов
|
2013-2014, 2015
|
42
|
20
|
0,48
|
Зенит
|
2015-2022
|
249
|
108
|
0,43
|
Арсенал
|
2018
|
10
|
6
|
0,60
|
Адана Демирспор
|
2022
|
5
|
1
|
0,20
|
Локомотив
|
2023-2024
|
39
|
12
|
0,31
|
Акрон
|
2024-н.в.
|
12
|
4
|
0,25
|
Итого
|
|
613
|
233
|
0,38
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|
2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|
12
|Кр. Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|
13
|Динамо Мх
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|
14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|
15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
|27.02
|19:30
|Зенит – Балтика
|- : -
|28.02
|12:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|28.02
|14:30
|Динамо Мх – Рубин
|- : -
|28.02
|17:00
|Локомотив – Пари НН
|- : -
|28.02
|19:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|1.03
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|1.03
|16:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|1.03
|19:00
|Ахмат – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|16
|1
|6
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4