1 марта, 16:25

Дзюба повторил рекорд Кержакова. В «Клубе 100» двоевластие

Кирилл Бурдаков
Статистик

Артем Дзюба забил единственный гол «Акрона» в матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2). Этот мяч стал для форварда 233-м в зачет символического «Клуба 100».

В списке лучших российских бомбардиров в истории 36-летний нападающий сравнялся с рекордсменом Александром Кержаковым.

Лидеры «Клуба 100»

Игрок

Клуб*

Чемпионат

Кубки

Сборная

Еврокубки

Иностранные клубы

Всего

1. Александр Кержаков

завершил карьеру

139

19

30

30

15

233

2. Артем Дзюба

Акрон

164

14

30

24

1

233

3. Олег Веретенников

завершил карьеру

143

27

0

17

20

207

4. Роман Павлюченко

завершил карьеру

103

11

21

21

36

192

5. Сергей Родионов

завершил карьеру

124

9

8

22

1

164

6. Александр Мостовой

завершил карьеру

34

9

13

25

82

163

7. Андрей Аршавин

завершил карьеру

57

6

17

26

52

158

8. Федор Смолов

Краснодар

109

18

16

10

3

156

У Дзюбы преимущество по голам в чемпионате, Суперкубке России и Лиге чемпионов, в национальном Кубке, Лиге Европы, а также в составах иностранных клубов чаще отличался Кержаков. В сборной у двух легенд полное равенство — по 30 мячей. Правда, Александр восемь раз забил в товарищеских встречах, тогда как Артем — только три.

Сравнение результативности Александра Кержакова и Артема Дзюбы

Александр Кержаков

Игрок

Артем Дзюба

27.11.1982

Дата рождения

22.08.1988

2000-2017

Годы карьеры

2006-н.в.

Голы за клубы

139

Чемпионат России

164

19

Кубок России

13

0

Суперкубок России

1

7

Лига чемпионов

10

23

Кубок УЕФА/Лига Европы

14

15

Иностранные чемпионаты/кубки

1

Голы за сборную

1

Чемпионат мира

3

0

Чемпионат Европы

1

0

Лига наций

3

11

Чемпионат мира (отбор)

3

10

Чемпионат Европы (отбор)

17

8

Товарищеские матчи

3

233

Сумма

233

Соперников «Акрона» Дзюба огорчил четыре раза. До нижегородцев от него пропустили «Ростов», «Крылья Советов» и «Зенит». Именно за время в питерском клубе он внес самый большой вклад в свой рекордный результат, отличившись 108 раз. 38 раз Артем радовал поклонников «Спартака», 20 голов забил в форме «Ростова».

Результативность Артема Дзюбы по командам

Команда

Годы

Матчи

Голы

Ср.

Спартак

2006-2014

166

38

0,23

Томь

2009, 2010

35

14

0,40

Сборная России

2011-2021

55

30

0,55

Ростов

2013-2014, 2015

42

20

0,48

Зенит

2015-2022

249

108

0,43

Арсенал

2018

10

6

0,60

Адана Демирспор

2022

5

1

0,20

Локомотив

2023-2024

39

12

0,31

Акрон

2024-н.в.

12

4

0,25

Итого

613

233

0,38
Александр Кержаков
Артем Дзюба
