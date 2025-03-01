«Пари НН» — «Акрон»: видео голов матча 19-го тура РПЛ

1 марта «Пари НН» принял «Акрон» в матче 19-го тура чемпионата России-2024/25. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

За нижегородцев забили Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров, за тольяттинцев отличился Артем Дзюба.

48-я минута: Вячеслав Грулев — 1:0

50-я минута: Александр Кокшаров — 2:0

70-я минута: Артем Дзюба — 2:1