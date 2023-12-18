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Сегодня, 10:53

Мостовой заявил, что может начеканить мяч 1000 раз: «В 6 лет мог до утра»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал «СЭ», сколько раз он может начеканить футбольный мяч.

«Могу начеканить очень много! В ботинках ясно, что немного, но за тысячу спокойно! Если скажут, что будет премия, то могу начеканить. Когда мне было 6 лет я уже мог до утра чеканить. Я в школу шел и жонглировал мячом», — сказал Мостовой «СЭ».

21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Александр Мостовой
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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 - : -
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