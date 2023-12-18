Мостовой заявил, что может начеканить мяч 1000 раз: «В 6 лет мог до утра»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал «СЭ», сколько раз он может начеканить футбольный мяч.

«Могу начеканить очень много! В ботинках ясно, что немного, но за тысячу спокойно! Если скажут, что будет премия, то могу начеканить. Когда мне было 6 лет я уже мог до утра чеканить. Я в школу шел и жонглировал мячом», — сказал Мостовой «СЭ».

21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.