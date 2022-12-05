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Сегодня, 17:52

Мостовой — о Шалимове и Карпине: «Не знаю, почему они все время хотят меня унизить»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о конфликте с бывшими партнерами по национальной команде Игорем Шалимовым и Валерием Карпиным.

— Что у вас за полемика бесконечная с Карпиным и Шалимовым на тему, кто чего добился? Вместе начинали, чего сейчас-то делить?

— Задай этот вопрос Шалимову, в первую очередь. Но когда он протрезвеет. Не знаю, почему они все время хотят меня унизить. Дескать, они кем-то стали, а я нет. Надо оставаться людьми — это главное, — приводит слова Мостового Telegram-канал «Михаил Пукшанский: футбол и ставки».

Ранее бывший футболист сборной России, тренер Игорь Шалимов сказал о памятнике Мостовому в Виго: «Его нет. А знаете, почему? В 2004 году, будучи капитаном «Сельты», Мостовой уверенно вывел команду в первую лигу. Они вылетели! Ему сказали: «Пошел отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!» Ни обелиска тебе, ни памятника. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, который сейчас рассказывает сказки».

Игорь Шалимов. Шалимов грубо ответил Мостовому: «Пошел он. Не ему что-то про алкоголь говорить»
Источник: https://t.me/mikhail_pukshanskiy/129

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Игорь Шалимов
6
4
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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