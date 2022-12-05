Агент Марио Фернандеса: «Сейчас он решает, возвращаться в футбол или нет»

Жорже Машаду, футбольный агент бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Марио не объявлял о завершении карьеры. Сейчас он решает, возвращаться в футбол или нет. Возможен ли вариант в возвращением в ЦСКА? Он еще не принял никаких решений», — приводит Sport24 слова Машаду.

В мае 32-летний спортсмен объявил о приостановке карьеры по семейным обстоятельствам.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА. Всего он провел 329 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.