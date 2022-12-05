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Шалимов грубо ответил Мостовому: «Пошел он. Не ему что-то про алкоголь говорить»

Игорь Шалимов грубо ответил Александру Мостовому
Артем Бухаев
Корреспондент
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Игорь Шалимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Александра Мостового о причинах возникновения конфликта между бывшими футболистами.

Бывший полузащитник «Сельты», отвечая журналисту, заявил: «Задай этот вопрос Шалимову, в первую очередь. Но когда он протрезвеет».

«Пошел он на ***. Этот мудак что-то про алкоголь говорит. Расскажу одну историю. Это еще в 87-88 году было, когда мы в «Спартаке» играли. Мы ехали в машине на дискотеку, зима была. Мостовой нажрался как свинья. Мы его и оставили в машине, чтобы он отрезвел, а сами в адекватном состоянии пошли на дискотеку. Проблема в том, что изнутри машину открыть нельзя. Мы и забыли про него, а он в машине этой простудился. Наверное, мы в этом виноваты с Писаревым. Но таким баранам, как Саша — бухать не надо. В этой машине он и уснул как пьяная свинья, пока мы на дискотеке веселились. Потом мы через часа три вспомнили про него, пошли — открыли. Он там замерз, дрожал как суслик. Возможно, мы виноваты в этом с Писаревым. Может, поэтому он нас не очень любит. Но не надо было бухать, если пить не умеешь. Он после этого год не играл», — сказал Шалимов «СЭ».

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16%

2.43
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Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Александр Мостовой
Игорь Шалимов
2
1
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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