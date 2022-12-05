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Сегодня, 17:36

«Оренбург» объявил расписание зимних сборов команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты и тренерский штаб «Оренбурга» выйдут из отпуска 8 января, сообщает пресс-служба клуба.

9 января в Москве состоится медицинский осмотр. 10 января команда отправится на учебно-тренировочные сборы.

1-й сбор. 10-23 января. Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби. Запланированы две контрольные встречи в финальной части сбора.

19 января. «Оренбург» — ЦСКА (Москва)

22 января. «Оренбург» — «Динамо» (Москва)

2-й сбор. 28 января — 7 февраля. Турция. Белек. Запланированы 4 контрольные встречи.

3-й сбор. 11 февраля — 23 февраля. Турция. Белек. Запланировано 5 контрольных встреч.

Соперники в Турции будут объявлены дополнительно.

После трех сборов команда вернется в Оренбург и с 26 февраля на стадионе «Газовик» продолжит подготовку к возобновлению сезона в РПЛ.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

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