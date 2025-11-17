Футбол
Сегодня, 22:31

Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»

Сергей Ярошенко
Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

«Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда «Динамо» только подписало Карпина. В футболе давно уже все придумано, хватит изображать «Смехопанораму». Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в «Динамо». Зачем они это сделали? Человек, который продлил контракт со сборной, назначается в «Динамо». Просто анекдот какой-то. Усидеть на четырех стульях невозможно, поэтому удивляться тут нечего. Этого нельзя было делать, вот и все. Вот и результат», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

О своем решении 56-летний специалист объявил 17 ноября. Специалист отметил, что намерен снова полностью сосредоточиться на работе в национальной команде. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Кудашова на выход, Ротенберга – с возвращением? Что значит тренерский переворот в «Динамо»
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев обратился к болельщикам: «Карпин искренне радел за клуб»
Колосков назвал сенсацией уход Карпина из «Динамо»
«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»
Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»
Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Источник: Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»
Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев обратился к болельщикам: «Карпин искренне радел за клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей Недобрый

    У царя теперь промблема, что выбрать- свинушек или полицаев...

    17.11.2025

  • 555 555

    А царь-то ненастоящий.

    17.11.2025

  • avp1960

    Мостовой сказал правду!!!

    17.11.2025

  • avp1960

    Мостовой не пьёт

    17.11.2025

  • svnest

    почему то пришло на ум что мостовой этакий бузова в футболе

    17.11.2025

  • Пёрышкин З.

    Саня, ты тpunepный...

    17.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Пьянь

    17.11.2025

  • Семён Фадеич

    Футбольный же человек был. Этот клоун, недавно говорил, что всегда будет поддерживать футбольных людей. Трепло спившееся.

    17.11.2025

  • Mr T

    Верю Царю! Я тоже рад!

    17.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

