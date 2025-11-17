Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

«Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда «Динамо» только подписало Карпина. В футболе давно уже все придумано, хватит изображать «Смехопанораму». Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в «Динамо». Зачем они это сделали? Человек, который продлил контракт со сборной, назначается в «Динамо». Просто анекдот какой-то. Усидеть на четырех стульях невозможно, поэтому удивляться тут нечего. Этого нельзя было делать, вот и все. Вот и результат», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

О своем решении 56-летний специалист объявил 17 ноября. Специалист отметил, что намерен снова полностью сосредоточиться на работе в национальной команде. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.