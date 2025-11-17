15 матчей в «Динамо» хуже Карпина провели только два тренера
17 ноября Валерий Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и сосредоточиться на сборной России.
В 15 турах под руководством Карпина «Динамо» набрало 17 очков, одержав только четыре победы. Из 20 тренеров бело-голубых, добравшихся до этой отметки, худший результат показывали лишь двое — чех Ярослав Гржебик в 2004 году и Юрий Семин в провальном 2006-м. Ненамного лучше сработали клубные легенды — Алексей Петрушин и Александр Новиков. Рекордный результат (35) принадлежит Адамасу Голодцу. Правда, его 15 матчей были разделены на два захода — девять в 1993-м и шесть в 1995-м. 33 очка в последовательных 15 турах набрал в начале прошлого десятилетия Дан Петреску, мощно стартовали и Константин Бесков с Сергеем Силкиным.
Результаты тренеров в первых 15 турах чемпионата России во главе «Динамо»
|
Тренер
|
Сезон
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Адамас Голодец
|
1993, 1995
|
11
|
2
|
2
|
39-13
|
35
|
Дан Петреску
|
2012-2013
|
11
|
0
|
4
|
28-14
|
33
|
Константин Бесков
|
1994
|
8
|
7
|
0
|
29-10
|
31
|
Сергей Силкин
|
2011
|
9
|
4
|
2
|
30-16
|
31
|
Сандро Шварц
|
2020-2021
|
9
|
2
|
4
|
31-20
|
29
|
Станислав Черчесов
|
2014
|
9
|
1
|
5
|
37-20
|
28
|
Славиша Йоканович
|
2022-2023
|
7
|
5
|
3
|
30-18
|
26
|
Валерий Газзаев
|
1992
|
7
|
4
|
4
|
26-14
|
25
|
Виктор Прокопенко
|
2002
|
8
|
1
|
6
|
20-13
|
25
|
Марцел Личка
|
2023
|
6
|
7
|
2
|
24-19
|
25
|
Кирилл Новиков
|
2019-2020
|
7
|
4
|
4
|
15-14
|
25
|
Андрей Кобелев
|
2005, 2006
|
7
|
2
|
6
|
18-19
|
23
|
Георгий Ярцев
|
1998
|
5
|
6
|
4
|
18-18
|
21
|
Миодраг Божович
|
2010
|
5
|
5
|
5
|
20-19
|
20
|
Дмитрий Хохлов
|
2012, 2017-2018
|
5
|
5
|
5
|
16-17
|
20
|
Алексей Петрушин
|
1999
|
5
|
4
|
6
|
16-17
|
19
|
Александр Новиков
|
2001
|
4
|
6
|
5
|
20-26
|
18
|
Валерий Карпин
|
2025
|
4
|
5
|
6
|
22-23
|
17
|
Ярослав Гржебик
|
2004
|
3
|
7
|
5
|
16-17
|
16
|
Юрий Семин
|
2006
|
1
|
7
|
7
|
11-20
|
10
По проценту набранных очков Карпин замкнул топ-20, опередив не только Гржебика и Семина, но и группу тренеров, которые продержались на тренерской должности меньше — в том числе Олега Романцева, Иво Вортманна и Юрия Калитвинцева. Кстати, первое место по проценту занимает Ролан Гусев, который назначен временно исполняющим обязанности после отставки Карпина. А Марцел Личка находится на четвертой позиции, уступая Адамасу Голодцу и Дану Петреску.
Все тренеры «Динамо» в чемпионатах России
|
Тренер
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
% очков
|
Ролан Гусев
|
2025
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9
|
75,00
|
Адамас Голодец
|
1993, 1995-1998
|
95
|
50
|
29
|
16
|
179
|
62,81
|
Дан Петреску
|
2012-2014
|
49
|
26
|
13
|
10
|
91
|
61,90
|
Марцел Личка
|
2023-2025
|
56
|
29
|
16
|
11
|
103
|
61,31
|
Сандро Шварц
|
2020-2022
|
49
|
26
|
8
|
15
|
86
|
58,50
|
Константин Бесков
|
1994-1995
|
53
|
23
|
20
|
10
|
89
|
55,97
|
Кирилл Новиков
|
2019-2020
|
27
|
13
|
6
|
8
|
45
|
55,56
|
Валерий Газзаев
|
1992-1993, 2000-2001
|
86
|
40
|
23
|
23
|
143
|
55,43
|
Георгий Ярцев
|
1998-1999
|
29
|
13
|
9
|
7
|
48
|
55,17
|
Станислав Черчесов
|
2014-2015
|
36
|
17
|
8
|
11
|
59
|
54,63
|
Славиша Йоканович
|
2022-2023
|
27
|
12
|
6
|
9
|
42
|
51,85
|
Сергей Силкин
|
2011-2012
|
42
|
18
|
11
|
13
|
65
|
51,59
|
Виктор Прокопенко
|
2002-2003
|
55
|
23
|
15
|
17
|
84
|
50,91
|
Александр Кульчий
|
2020
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
50,00
|
Андрей Кобелев
|
2005, 2006-2010, 2015-2016
|
148
|
57
|
40
|
51
|
211
|
47,52
|
Миодраг Божович
|
2010-2011
|
28
|
9
|
11
|
8
|
38
|
45,24
|
Алексей Петрушин
|
1999
|
20
|
7
|
6
|
7
|
27
|
45,00
|
Александр Новиков
|
2001-2002
|
30
|
10
|
8
|
12
|
38
|
42,22
|
Дмитрий Хохлов
|
2012, 2017-2019
|
62
|
16
|
25
|
21
|
73
|
39,25
|
Валерий Карпин
|
2025
|
15
|
4
|
5
|
6
|
17
|
37,78
|
Олег Романцев
|
2004-2005
|
11
|
3
|
3
|
5
|
12
|
36,36
|
Ярослав Гржебик
|
2004
|
16
|
3
|
7
|
6
|
16
|
33,33
|
Иво Вортманн
|
2005
|
13
|
4
|
1
|
8
|
13
|
33,33
|
Павел Алпатов
|
2023
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
33,33
|
Виктор Бондаренко
|
2004
|
11
|
3
|
1
|
7
|
10
|
30,30
|
Юрий Калитвинцев
|
2017
|
12
|
2
|
4
|
6
|
10
|
27,78
|
Юрий Семин
|
2006
|
15
|
1
|
7
|
7
|
10
|
22,22
|
Сергей Чикишев
|
2016
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0,00
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2