Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:40

15 матчей в «Динамо» хуже Карпина провели только два тренера

Кирилл Бурдаков
Статистик
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

17 ноября Валерий Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и сосредоточиться на сборной России.

В 15 турах под руководством Карпина «Динамо» набрало 17 очков, одержав только четыре победы. Из 20 тренеров бело-голубых, добравшихся до этой отметки, худший результат показывали лишь двое — чех Ярослав Гржебик в 2004 году и Юрий Семин в провальном 2006-м. Ненамного лучше сработали клубные легенды — Алексей Петрушин и Александр Новиков. Рекордный результат (35) принадлежит Адамасу Голодцу. Правда, его 15 матчей были разделены на два захода — девять в 1993-м и шесть в 1995-м. 33 очка в последовательных 15 турах набрал в начале прошлого десятилетия Дан Петреску, мощно стартовали и Константин Бесков с Сергеем Силкиным.

Результаты тренеров в первых 15 турах чемпионата России во главе «Динамо»

Тренер

Сезон

В

Н

П

М

О

Адамас Голодец

1993, 1995

11

2

2

39-13

35

Дан Петреску

2012-2013

11

0

4

28-14

33

Константин Бесков

1994

8

7

0

29-10

31

Сергей Силкин

2011

9

4

2

30-16

31

Сандро Шварц

2020-2021

9

2

4

31-20

29

Станислав Черчесов

2014

9

1

5

37-20

28

Славиша Йоканович

2022-2023

7

5

3

30-18

26

Валерий Газзаев

1992

7

4

4

26-14

25

Виктор Прокопенко

2002

8

1

6

20-13

25

Марцел Личка

2023

6

7

2

24-19

25

Кирилл Новиков

2019-2020

7

4

4

15-14

25

Андрей Кобелев

2005, 2006

7

2

6

18-19

23

Георгий Ярцев

1998

5

6

4

18-18

21

Миодраг Божович

2010

5

5

5

20-19

20

Дмитрий Хохлов

2012, 2017-2018

5

5

5

16-17

20

Алексей Петрушин

1999

5

4

6

16-17

19

Александр Новиков

2001

4

6

5

20-26

18

Валерий Карпин

2025

4

5

6

22-23

17

Ярослав Гржебик

2004

3

7

5

16-17

16

Юрий Семин

2006

1

7

7

11-20

10

По проценту набранных очков Карпин замкнул топ-20, опередив не только Гржебика и Семина, но и группу тренеров, которые продержались на тренерской должности меньше — в том числе Олега Романцева, Иво Вортманна и Юрия Калитвинцева. Кстати, первое место по проценту занимает Ролан Гусев, который назначен временно исполняющим обязанности после отставки Карпина. А Марцел Личка находится на четвертой позиции, уступая Адамасу Голодцу и Дану Петреску.

Все тренеры «Динамо» в чемпионатах России

Тренер

Годы

И

В

Н

П

О

% очков

Ролан Гусев

2025

4

3

0

1

9

75,00

Адамас Голодец

1993, 1995-1998

95

50

29

16

179

62,81

Дан Петреску

2012-2014

49

26

13

10

91

61,90

Марцел Личка

2023-2025

56

29

16

11

103

61,31

Сандро Шварц

2020-2022

49

26

8

15

86

58,50

Константин Бесков

1994-1995

53

23

20

10

89

55,97

Кирилл Новиков

2019-2020

27

13

6

8

45

55,56

Валерий Газзаев

1992-1993, 2000-2001

86

40

23

23

143

55,43

Георгий Ярцев

1998-1999

29

13

9

7

48

55,17

Станислав Черчесов

2014-2015

36

17

8

11

59

54,63

Славиша Йоканович

2022-2023

27

12

6

9

42

51,85

Сергей Силкин

2011-2012

42

18

11

13

65

51,59

Виктор Прокопенко

2002-2003

55

23

15

17

84

50,91

Александр Кульчий

2020

2

1

0

1

3

50,00

Андрей Кобелев

2005, 2006-2010, 2015-2016

148

57

40

51

211

47,52

Миодраг Божович

2010-2011

28

9

11

8

38

45,24

Алексей Петрушин

1999

20

7

6

7

27

45,00

Александр Новиков

2001-2002

30

10

8

12

38

42,22

Дмитрий Хохлов

2012, 2017-2019

62

16

25

21

73

39,25

Валерий Карпин

2025

15

4

5

6

17

37,78

Олег Романцев

2004-2005

11

3

3

5

12

36,36

Ярослав Гржебик

2004

16

3

7

6

16

33,33

Иво Вортманн

2005

13

4

1

8

13

33,33

Павел Алпатов

2023

3

1

0

2

3

33,33

Виктор Бондаренко

2004

11

3

1

7

10

30,30

Юрий Калитвинцев

2017

12

2

4

6

10

27,78

Юрий Семин

2006

15

1

7

7

10

22,22

Сергей Чикишев

2016

3

0

0

3

0

0,00

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Кудашова на выход, Ротенберга – с возвращением? Что значит тренерский переворот в «Динамо»
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Путин отметил эффективность Федерации независимых профсоюзов России
США вывезли из Японии ракетные установки Typhon
Генконсул России обвинил Францию в политике выдавливания российских дипломатов
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Источник: Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»
Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?
Бителло: «Если бы я играл в «Ботафого», возможно, уже был бы в сборной Бразилии»
Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев обратился к болельщикам: «Карпин искренне радел за клуб»
Нури Шахин может возглавить «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости