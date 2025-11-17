15 матчей в «Динамо» хуже Карпина провели только два тренера

17 ноября Валерий Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и сосредоточиться на сборной России.

В 15 турах под руководством Карпина «Динамо» набрало 17 очков, одержав только четыре победы. Из 20 тренеров бело-голубых, добравшихся до этой отметки, худший результат показывали лишь двое — чех Ярослав Гржебик в 2004 году и Юрий Семин в провальном 2006-м. Ненамного лучше сработали клубные легенды — Алексей Петрушин и Александр Новиков. Рекордный результат (35) принадлежит Адамасу Голодцу. Правда, его 15 матчей были разделены на два захода — девять в 1993-м и шесть в 1995-м. 33 очка в последовательных 15 турах набрал в начале прошлого десятилетия Дан Петреску, мощно стартовали и Константин Бесков с Сергеем Силкиным.

Результаты тренеров в первых 15 турах чемпионата России во главе «Динамо»

Тренер Сезон В Н П М О Адамас Голодец 1993, 1995 11 2 2 39-13 35 Дан Петреску 2012-2013 11 0 4 28-14 33 Константин Бесков 1994 8 7 0 29-10 31 Сергей Силкин 2011 9 4 2 30-16 31 Сандро Шварц 2020-2021 9 2 4 31-20 29 Станислав Черчесов 2014 9 1 5 37-20 28 Славиша Йоканович 2022-2023 7 5 3 30-18 26 Валерий Газзаев 1992 7 4 4 26-14 25 Виктор Прокопенко 2002 8 1 6 20-13 25 Марцел Личка 2023 6 7 2 24-19 25 Кирилл Новиков 2019-2020 7 4 4 15-14 25 Андрей Кобелев 2005, 2006 7 2 6 18-19 23 Георгий Ярцев 1998 5 6 4 18-18 21 Миодраг Божович 2010 5 5 5 20-19 20 Дмитрий Хохлов 2012, 2017-2018 5 5 5 16-17 20 Алексей Петрушин 1999 5 4 6 16-17 19 Александр Новиков 2001 4 6 5 20-26 18 Валерий Карпин 2025 4 5 6 22-23 17 Ярослав Гржебик 2004 3 7 5 16-17 16 Юрий Семин 2006 1 7 7 11-20 10

По проценту набранных очков Карпин замкнул топ-20, опередив не только Гржебика и Семина, но и группу тренеров, которые продержались на тренерской должности меньше — в том числе Олега Романцева, Иво Вортманна и Юрия Калитвинцева. Кстати, первое место по проценту занимает Ролан Гусев, который назначен временно исполняющим обязанности после отставки Карпина. А Марцел Личка находится на четвертой позиции, уступая Адамасу Голодцу и Дану Петреску.

Все тренеры «Динамо» в чемпионатах России