Мостовой хочет стать советником гендиректора «Спартака»: «Мы поддерживаем связь»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности стать советником нового генерального директора «Спартака» Сергея Некрасова.

Ранее Некрасов заявил, что Мостовой вряд ли назовет его футбольным человеком.

«Мы поддерживаем связь с Сергеем. Могу ли я стать советником гендиректора «Спартака»? Хотелось бы. Это было бы одним из самых правильных решений. Не обязательно советником. Много должностей в футболе. Но такого футбольного опыта, как у меня, у многих не было и не будет. Думаю, я бы пригодился в любой роли», — сказал Мостовой «СЭ».

6 октября «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора. Он занимал его с июня 2023 года.