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10 октября 2025, 18:10

Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Мостовой вряд ли назовет меня футбольным человеком»

Руслан Минаев

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, что футбол является важнейшей частью его жизни.

«Начал заниматься в секции в шесть лет в районной ДЮСШ в Марьиной Роще. Во время учебы в университете постоянно играл за сборную МГУ, трижды становился чемпионом Москвы среди студентов. Позднее выступал за различные любительские команды, с одной из них дошел до финала первенства Москвы среди КФК.

В последние двадцать лет регулярно играл в различных ветеранских турнирах. Мне посчастливилось выходить на поле с такими легендами, как Федор Черенков, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Илья Цымбаларь, Егор Титов, Валерий Кечинов. Конечно же, футбольным человеком Александр Мостовой вряд ли меня назовет, но в футбол мы с ним играли», — цитирует Некрасова пресс-служба красно-белых.

Сергей Некрасов.В «Спартаке» — перемены. Новый гендиректор клуба — финансист из «Газпромбанка» Сергей Некрасов, игравший в хоккей в Люксембурге

«Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Он сменил на этом посту Олега Малышева, который работал с июня 2023 года.

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Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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