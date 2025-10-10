Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Мостовой вряд ли назовет меня футбольным человеком»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, что футбол является важнейшей частью его жизни.

«Начал заниматься в секции в шесть лет в районной ДЮСШ в Марьиной Роще. Во время учебы в университете постоянно играл за сборную МГУ, трижды становился чемпионом Москвы среди студентов. Позднее выступал за различные любительские команды, с одной из них дошел до финала первенства Москвы среди КФК.

В последние двадцать лет регулярно играл в различных ветеранских турнирах. Мне посчастливилось выходить на поле с такими легендами, как Федор Черенков, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Илья Цымбаларь, Егор Титов, Валерий Кечинов. Конечно же, футбольным человеком Александр Мостовой вряд ли меня назовет, но в футбол мы с ним играли», — цитирует Некрасова пресс-служба красно-белых.

«Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Он сменил на этом посту Олега Малышева, который работал с июня 2023 года.