Сафонов — о конфликте Сперцяна и Ндонга: «Эдик не мог такое сказать»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился мнением по поводу инцидента между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

Инцидент произошел в матче 11-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром» (0:2). Ндонг заявил о расистском высказывании со стороны Сперцяна, который, в свою очередь, обвинил защитника в оскорблении его матери.

— Недавно произошел скандал между Сперцяном и Ндонгом, что думаешь об этом?

— Думаю, что Эдик не мог такое сказать. Честно, не сильно погружен. Но все что я видел на мой взгляд не соответствует действительности. Почему должен быть какой-то скандал, если нет доказательств. Люди могут говорить что угодно. Есть ли видео или еще что-то? Нет. Как это может быть скандалом вообще? Как по мне все просто.