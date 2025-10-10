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Футболист ЦСКА Кисляк выбрал между Месси и Роналду

Алина Савинова

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси является его любимым футболистом.

«Да, с самого детства он был моим любимым футболистом. У меня есть даже футболка — не игровая, а такая футболка, которую делают некоторые люди. И там написано «Месси», — — сказал Кисляк в интервью Нобелю Арустамяну.

Футболист ЦСКА считает, что многие молодые игроки выбирают себе в кумиры португальца Криштиану Роналду, поскольку у того очень хорошо развита пиар-компания. Однако лично ему по игровым качествам Месси нравится больше, чему Роналду.

«Все-таки Роналду больше снимает, как он тренируется в зале, и это тоже хорошо. Например, дети маленькие смотрят и хотят, как он, становиться. Даже я смотрю: он в бочках сидит — оп, увидел что-то еще на нем — оп. Поэтому говорят, что Роналду — потом и кровью, а Месси — все талант. Хотя на самом деле никто просто не знает про Месси, потому что это скрыто за его игрой», — добавил Кисляк.

40-летний Роналду с 2023 года выступает за «Аль-Наср». Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы.

38-летний Месси с 2023 года представляет «Интер Майами». До этого форвард защищал цвета «ПСЖ» и «Барселоны». Вместе со сборной Аргентины он выигрывал чемпионат мира и Олимпиаду-2008, а в составе «Барселоны» четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Матвей Кисляк
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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