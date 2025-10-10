Футболист ЦСКА Кисляк выбрал между Месси и Роналду

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси является его любимым футболистом.

«Да, с самого детства он был моим любимым футболистом. У меня есть даже футболка — не игровая, а такая футболка, которую делают некоторые люди. И там написано «Месси», — — сказал Кисляк в интервью Нобелю Арустамяну.

Футболист ЦСКА считает, что многие молодые игроки выбирают себе в кумиры португальца Криштиану Роналду, поскольку у того очень хорошо развита пиар-компания. Однако лично ему по игровым качествам Месси нравится больше, чему Роналду.

«Все-таки Роналду больше снимает, как он тренируется в зале, и это тоже хорошо. Например, дети маленькие смотрят и хотят, как он, становиться. Даже я смотрю: он в бочках сидит — оп, увидел что-то еще на нем — оп. Поэтому говорят, что Роналду — потом и кровью, а Месси — все талант. Хотя на самом деле никто просто не знает про Месси, потому что это скрыто за его игрой», — добавил Кисляк.

40-летний Роналду с 2023 года выступает за «Аль-Наср». Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы.

38-летний Месси с 2023 года представляет «Интер Майами». До этого форвард защищал цвета «ПСЖ» и «Барселоны». Вместе со сборной Аргентины он выигрывал чемпионат мира и Олимпиаду-2008, а в составе «Барселоны» четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.