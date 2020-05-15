Александр Дюков: «Ни один наш партнер не отказался от сотрудничества»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после Исполкома организации прокомментировал ситуацию с контрактами у РПЛ и их партнеров.

— Как обстоит ситуация с контрактами у РФС и РПЛ? Есть проблемы у «Тинькофф» и «Аэрофлота»?

— Я говорил полчаса назад с Тиньковым. Он ничего не сказал об отказе выполнять обязательства по контракту. Что касается РФС, я могу только поблагодарить наших партнеров, которые понимают, в какой ситуации мы оказались. Ни один из партнеров не вышел на нас, чтобы отказаться от сотрудничества. У нас есть договоренность с «Аэрофлотом» о подписании нового партнерского договора после завершения эпидемии. (Дмитрий Зеленов)

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