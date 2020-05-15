РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Дюков: «Ни один наш партнер не отказался от сотрудничества»

15:00
Кубок РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кубок РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после Исполкома организации прокомментировал ситуацию с контрактами у РПЛ и их партнеров.

— Как обстоит ситуация с контрактами у РФС и РПЛ? Есть проблемы у «Тинькофф» и «Аэрофлота»?

— Я говорил полчаса назад с Тиньковым. Он ничего не сказал об отказе выполнять обязательства по контракту. Что касается РФС, я могу только поблагодарить наших партнеров, которые понимают, в какой ситуации мы оказались. Ни один из партнеров не вышел на нас, чтобы отказаться от сотрудничества. У нас есть договоренность с «Аэрофлотом» о подписании нового партнерского договора после завершения эпидемии. (Дмитрий Зеленов)

РФС: чемпионат России возобновится 21 июня

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир