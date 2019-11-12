Алекс Крал: «Тедеско подходит нашей молодой команде»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился мнением о новом главном тренере команды Доменико Тедеско. Он пришел на смену Олегу Кононову.

— Когда приходит новый тренер, все мотивированы и хотят показать, что они достойны места в стартовом составе, — цитирует Крала iSport.cz. — Это придало нам новый импульс. Видим, что поднимаемся. У нас немного другая тактика, это идет на пользу.

Чувствую доверие тренера. Надеюсь, дальше так и будет. Мне просто нужно доказывать своей игрой, что достоин быть здесь. Тедеско — отличный тренер. В 34 года он уже имеет большой опыт с «Шальке». Думаю, он подходит нашей молодой команде.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр