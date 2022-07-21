Представитель Игнатьева рассказал о переговорах с европейскими клубами

Алан Агузаров, представитель нападающего Ивана Игнатьева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как происходил трансфер в «Локомотив».

«У нас состоялся разговор с Томасом Цорном, в котором он высказал заинтересованность главного тренера и спортивного департамента в Иване. Цорн изначально честно сказал, что для начала им хотелось бы посмотреть в каких кондициях Игнатьев. И после этого уже принимать какое-либо решение по нему. К моменту нашего разговора с Цорном у меня были конкретные переговоры с несколькими европейскими клубами. От одного уже было предложение. С моей стороны неэтично называть эти клубы. С сегодняшнего дня наши мысли сфокусированы только на одном клубе», — сказал Агузаров «СЭ».

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.