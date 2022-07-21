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Представитель Игнатьева: «Надеюсь, для «Локомотива» данное подписание станет большой победой»

Представитель Игнатьева прокомментировал переход нападающего в «Локомотив»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Алан Агузаров, представитель нападающего Ивана Игнатьева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход своего клиента в «Локомотив».

«Переговоров как таковых не было. Было предложение, на которое мы согласились. Эта история не про условия, а про футбол. Нам есть что доказывать, в первую очередь самим себе, этим и займемся. Надеюсь, для «Локомотива» данное подписание станет большой победой! В каком случае контракт будет продлен автоматически? Не буду углубляться в детали, необходимо принести много пользы клубу», — сказал Агузаров «СЭ».

В четверг, 21 июля, московский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним игроком на один сезон с возможностью продления еще на два года.

Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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Зенит – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Сочи
 - : -
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Оренбург – Урал
 - : -
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Краснодар – Спартак
 - : -
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