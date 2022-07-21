Представитель Игнатьева: «Надеюсь, для «Локомотива» данное подписание станет большой победой»

Алан Агузаров, представитель нападающего Ивана Игнатьева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход своего клиента в «Локомотив».

«Переговоров как таковых не было. Было предложение, на которое мы согласились. Эта история не про условия, а про футбол. Нам есть что доказывать, в первую очередь самим себе, этим и займемся. Надеюсь, для «Локомотива» данное подписание станет большой победой! В каком случае контракт будет продлен автоматически? Не буду углубляться в детали, необходимо принести много пользы клубу», — сказал Агузаров «СЭ».

В четверг, 21 июля, московский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним игроком на один сезон с возможностью продления еще на два года.