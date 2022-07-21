Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:41

В «Локомотиве» рассказали, когда новичок Игнатьев дебютирует за клуб

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, когда новичок Иван Игнатьев сможет дебютировать в составе клуба.

23-летний нападающий подписал контракт на один сезон с возможностью продления еще на два.

«Игнатьев сможет нам помочь уже в ближайшие недели. Конечно, ему нужно еще выйти на пик формы, но это нормально, ведь он не проходил сборы с нами. Здесь он чуть больше недели. Ему также необходимо адаптироваться к условиям, к нашему стилю игры и требованиям, которые мы ставим. Мы дадим ему время освоиться. Но мы совершенно точно уверены, что Иван поможет нам и даст нам преимущество в нужный момент», — цитирует Циннбауэра пресс-служба «железнодорожников».

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/zinnbauer-pro-ignatieva/
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
4
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 продуктов, которые замедляют старение
«Локомотив» подписывает Игнатьева, «Зенит» продлил соглашение с Венделом, «Краснодар» взял звезду Сербии. Главные трансферы и слухи РПЛ на 21 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Стала известна сумма выкупа динамовца Шиманьски «Фейеноордом»
Представитель Игнатьева рассказал о переговорах с европейскими клубами
Вендел остается. «Зенит» показывает, как обходить правило ФИФА
Вратарь «Рубина» Медведев вернулся в «Ростов»
«Крылья Советов» сделали заявление и назвали диагноз Пиняева
«Спартак» не будет подписывать контракт с воспитанником «Краснодара» Жигулевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представитель Игнатьева рассказал о переговорах с европейскими клубами

Стала известна сумма выкупа динамовца Шиманьски «Фейеноордом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости