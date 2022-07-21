В «Локомотиве» рассказали, когда новичок Игнатьев дебютирует за клуб

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, когда новичок Иван Игнатьев сможет дебютировать в составе клуба.

23-летний нападающий подписал контракт на один сезон с возможностью продления еще на два.

«Игнатьев сможет нам помочь уже в ближайшие недели. Конечно, ему нужно еще выйти на пик формы, но это нормально, ведь он не проходил сборы с нами. Здесь он чуть больше недели. Ему также необходимо адаптироваться к условиям, к нашему стилю игры и требованиям, которые мы ставим. Мы дадим ему время освоиться. Но мы совершенно точно уверены, что Иван поможет нам и даст нам преимущество в нужный момент», — цитирует Циннбауэра пресс-служба «железнодорожников».

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.