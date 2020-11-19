Акавов о причинах ухода из «Спартака»: «Шерше ля фам»
23:40
Бывший руководитель селекционной службы «Спартака» Нариман Акавов ответил на вопрос о своем уходе из клуба.
«Почему я ушел? На это были определенные причины. Какие? Шерше ля фам», — сказал Акавов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.
Акавов возглавлял селекционную службу «Спартака» с августа по ноябрь 2020 года. Он заменил на этой должности Антона Чистякова. Ранее Акавов заявил, что покинул клуб по собственному желанию.
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