Акавов о причинах ухода из «Спартака»: «Шерше ля фам»

Бывший руководитель селекционной службы «Спартака» Нариман Акавов ответил на вопрос о своем уходе из клуба.

«Почему я ушел? На это были определенные причины. Какие? Шерше ля фам», — сказал Акавов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

Акавов возглавлял селекционную службу «Спартака» с августа по ноябрь 2020 года. Он заменил на этой должности Антона Чистякова. Ранее Акавов заявил, что покинул клуб по собственному желанию.