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Акавов о причинах ухода из «Спартака»: «Шерше ля фам»

23:40
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Бывший руководитель селекционной службы «Спартака» Нариман Акавов ответил на вопрос о своем уходе из клуба.

«Почему я ушел? На это были определенные причины. Какие? Шерше ля фам», — сказал Акавов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

Акавов возглавлял селекционную службу «Спартака» с августа по ноябрь 2020 года. Он заменил на этой должности Антона Чистякова. Ранее Акавов заявил, что покинул клуб по собственному желанию.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=L3KlXNkzCag

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