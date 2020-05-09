«Ахмат» перенес сбор в Грозном на неопределенное время
13:37
Футболисты «Ахмата» не соберутся в Грозном 10 мая. Сбор перенесен на неопределенное время, сообщает РИА «Новости».
Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. Руководство РПЛ в понедельник предложило клубам два варианта доигровки нынешнего сезона, по которым турнир может возобновиться 21 или 28 июня. Также существует вероятность досрочного завершения сезона.
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