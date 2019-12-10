«Ахмат» начнет зимние сборы 8 января

«Ахмат» в своем Twitter рассказал о планах команды на зимний перерыв в чемпионате России. Зимние учебно-тренировочные сборы грозненцев начнутся 8 января. В этот день «Ахмат» соберется в турецком Белеке. 9 и 10 января футболисты пройдут медицинский осмотр.

Первые сборы продлятся до 20-го числа. Команда сыграет два контрольных матча — 17 и 20 января. Всего запланировано три сбора в среднем по 12 дней.