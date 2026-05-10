«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: прямая трансляция матча РПЛ

«Ахмат» на своем поле примет махачкалинское «Динамо» в рамках 29-го тура чемпионата России в воскресенье, 10 мая. Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)

Следить за ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 28 туров премьер-лиги «Ахмат» набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Динамо» Махачкала с 24 очками располагается на 14-й строчке в чемпионате России.

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