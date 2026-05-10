«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» и покинул зону стыков

«Оренбург» на своем поле победил «Крылья Советов» в матче 29-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Евгений Болотов, который отличился на 23-й минуте с передачи Ду Кейроса.

«Оренбург» набрал 29 очков и покинул зону стыков, выйдя на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда обошла по дополнительным показателям «Крылья Советов», у которых такое же количество баллов, и «Акрон» (27 очков), однако у тольяттинцев еще один матч в запасе.

В заключительном туре сезона-2025/26 оренбуржцы на выезде сыграют с «Краснодаром», а самарская команда примет «Акрон». Оба матча пройдут 17 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 12:30. Газовик (Оренбург)

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