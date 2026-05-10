«Зенит» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» и «Сочи» встретятся в рамках 29-го тура РПЛ в воскресенье, 10 мая. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Сочи» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире матч покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть трансляцию можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 28 туров премьер-лиги «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» с 21 очком располагается на последней 16-й строчке в чемпионате России.

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