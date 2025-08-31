ЦСКА — «Краснодар»: Шафеев ошибочно удалил Кордобу. Чью подсказку использовал судья?

На 56-й минуте матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» судья Рафаэль Шафеев ошибочно оценил действия нападающего «быков» Джона Кордобы и спустя примерно 40 секунд после начала конфликта показал ему красную карточку и удалил.

В том моменте у линии ворот ЦСКА в зоне ответственности первого ассистента Игоря Демешко Кордоба одновременно со свистком Шафеева (непонятно, почему судья дал сигнал) ударил по мячу, который оставался в поле, затем по инерции слегка задел ногой руку Мойзеса и столкнулся с ним. Футболист красно-синих упал на газон, изображая боль.

За что удален нападающий? Агрессии не было. Акцентированного удара в корпус, ногу или голову соперника не было. Серьезного нарушения правил не было. В худшем для Кордобы случае рефери следовало ограничиться вынесением предупреждения.

Для информации. На центральный матч тура и один из центральных матчей первой части чемпионата России назначены малоопытные судьи.

Для ассистента судьи Максима Белокура это всего лишь 10-я игра в РПЛ. Момент, из-за которого был отменен гол ЦСКА (фол на Кордобе, который зафиксировали только после ВАР-вмешательства), случился как раз «под» Белокуром.

Сам судья Шафеев еще не считается опытным, чтобы работать на играх такого уровня. У него всего 32-я игра. Но такой выбор сделал глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.

И еще. В действия Шафеева не стал вмешиваться видеоарбитр Павел Кукуян. Представитель Краснодарского края, назначенный на игру с участием «Краснодара».

Названа причина удаления Кордобы в матче с ЦСКА