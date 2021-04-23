Агенты Крала подтвердили интерес к игроку от клубов АПЛ
Руководители агентства K2K Sports Карол Кисел и Мартин Латко, представляющие интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердили интерес к игроку от клубов АПЛ.
«Мы не торопимся с переходом, Алекс доволен в «Спартаке». Это зависит от того, будет ли предложение иметь смысл для его дальнейшего развития. Это также будет во многом зависеть от Евро и его результатов на нем. Но да, мы можем подтвердить интерес со стороны премьер-лиги», - приводит слова Кисела Nova Sport.
В декабре стало известно об интересе к Кралу со стороны «Вест Хэма».
Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года. В текущем сезоне 22-летний чешский полузащитник провел 25 матчей в чемпионате России, в которых отдал 4 голевые передачи.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://sport.tn.nova.cz/clanek/kral-do-pl-zajem-z-anglie-mame-zalezi-i-na-euru-rika-manazerske-duo.html
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