Агенты Крала подтвердили интерес к игроку от клубов АПЛ

Руководители агентства K2K Sports Карол Кисел и Мартин Латко, представляющие интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердили интерес к игроку от клубов АПЛ.

«Мы не торопимся с переходом, Алекс доволен в «Спартаке». Это зависит от того, будет ли предложение иметь смысл для его дальнейшего развития. Это также будет во многом зависеть от Евро и его результатов на нем. Но да, мы можем подтвердить интерес со стороны премьер-лиги», - приводит слова Кисела Nova Sport.

В декабре стало известно об интересе к Кралу со стороны «Вест Хэма».

Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года. В текущем сезоне 22-летний чешский полузащитник провел 25 матчей в чемпионате России, в которых отдал 4 голевые передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.