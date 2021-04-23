Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агенты Крала подтвердили интерес к игроку от клубов АПЛ

19:55
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Руководители агентства K2K Sports Карол Кисел и Мартин Латко, представляющие интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердили интерес к игроку от клубов АПЛ.

«Мы не торопимся с переходом, Алекс доволен в «Спартаке». Это зависит от того, будет ли предложение иметь смысл для его дальнейшего развития. Это также будет во многом зависеть от Евро и его результатов на нем. Но да, мы можем подтвердить интерес со стороны премьер-лиги», - приводит слова Кисела Nova Sport.

В декабре стало известно об интересе к Кралу со стороны «Вест Хэма».

Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года. В текущем сезоне 22-летний чешский полузащитник провел 25 матчей в чемпионате России, в которых отдал 4 голевые передачи.   

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://sport.tn.nova.cz/clanek/kral-do-pl-zajem-z-anglie-mame-zalezi-i-na-euru-rika-manazerske-duo.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Боюсь, эти «Крылья» могут разлететься...» Интервью агента Павла Андреева
МИД посоветовал дипломатам Эстонии, Литвы и Латвии готовиться к высылке
Найденного в Москве в луже избитого подростка обокрали перед смертью
Екатерина Климова произвела фурор на открытии ММКФ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры