«Вест Хэм» может подписать хавбека «Спартака» Крала в январе

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может перейти в «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, «молотобойцы» намерены укрепить позицию центрального полузащитника, а 22-летний чех является одной из трансферных целей лондонского клуба. Отмечается, что в пользу Крала говорит то, что за «Вест Хэм» играют два его соотечественника — Владимир Цоуфал и Томас Соучек. Кроме того, у Крала и Цоуфала один и тот же агент.

В сезоне-2020/21 Крал провел 20 матчей в составе «Спартака», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.