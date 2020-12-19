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«Вест Хэм» может подписать хавбека «Спартака» Крала в январе

08:55
Алекс Крал. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может перейти в «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, «молотобойцы» намерены укрепить позицию центрального полузащитника, а 22-летний чех является одной из трансферных целей лондонского клуба. Отмечается, что в пользу Крала говорит то, что за «Вест Хэм» играют два его соотечественника — Владимир Цоуфал и Томас Соучек. Кроме того, у Крала и Цоуфала один и тот же агент.

В сезоне-2020/21 Крал провел 20 матчей в составе «Спартака», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

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