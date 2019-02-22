Агент Сафонов: "ЦСКА не позволяет себе таких ляпов, как покупка Педро Роши"

Известный агент Алексей Сафонов оценил трансферную кампанию российских клубов этой зимой.

– "Краснодар" выложил за Скопинцева 4,4 миллиона евро. Адекватные деньги?

– Я всегда говорю, что игрок стоит столько, сколько за него предлагают. 4,5 миллиона? Наверное, да, адекватно. Парень молодой, перспективный, в самом соку. Думаю, в будущем заиграет в сборной. То есть в данном случае футболиста можно в дальнейшем продать за большие деньги. В перспективе клуб отобьет вложенные средства. Ракицкий – это уже другая история. "Зенит" брал украинца под результат "здесь и сейчас" – чтобы выиграть чемпионат России, успешно выступить в Лиге Европы.

– Какой из совершенных нашими клубами трансферов вы не поняли?

– Да так вообще неправильно ставить вопрос. Чемпионат все покажет. РПЛ – своеобразный турнир. Многое зависит от того, как быстро футболист к нему адаптируется. Например, многие не понимают, почему "Спартак" взял Айртона, а не Скопинцева. Посмотрим, как бразилец будет привыкать к нашим реалиям. Например, у Педро Роши вообще не пошло... А потратили за него 12 миллионов. ЦСКА себе таких ляпов не позволяет. У армейцев цена ошибки гораздо меньше.

– То есть Педро Роша – ляп?

– На данный момент, да. Во всяком случае, меня он не впечатляет. Может быть, некоторые болельщики от него без ума... Пока он запомнился лишь тем, что ему на родине папа поставил ему памятник. Вот в принципе и все. (Виталий Айрапетов)

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