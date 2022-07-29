Агент Олусегуна не уверен, что футболист сыграет против «Локомотива»

Таддеус Идама, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, не уверен, что футболист сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ против «Локомотива». 29 июля нигерийский форвард пропустил матч с «Уралом» (3:1).

«Надеюсь, Олакунле сможет принять участие в следующей игре», — цитирует «РБ Спорт» Идама.

В нынешнем сезоне 20-летний Олусегун принял участие в двух матчах РПЛ за «Краснодар» и отметился одной результативной передачей. Контракт нападающего с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Краснодар» набрал 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.