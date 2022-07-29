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Агент Олусегуна не уверен, что футболист сыграет против «Локомотива»

Алексей Еремин
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Таддеус Идама, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, не уверен, что футболист сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ против «Локомотива». 29 июля нигерийский форвард пропустил матч с «Уралом» (3:1).

«Надеюсь, Олакунле сможет принять участие в следующей игре», — цитирует «РБ Спорт» Идама.

В нынешнем сезоне 20-летний Олусегун принял участие в двух матчах РПЛ за «Краснодар» и отметился одной результативной передачей. Контракт нападающего с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Краснодар» набрал 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-oluseguna-nadeyus-olakunle-smozhet-sy-grat-v-sleduyushhem-matche/

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1.81

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26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль
Манчестер Сити

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32%

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П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
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Спартак
Оренбург

П1

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1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

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2
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
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5
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6
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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9
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