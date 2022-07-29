«Динамо» на автобусе 9 часов добиралось до Воронежа на матч с «Факелом»

Пресс-служба «Динамо» показала, как команда добиралась до Воронежа, где состоится матч 3-го тура РПЛ с «Факелом».

«Всего каких-то 9 часов на автобусе и мы в Воронеже», — говорится в сообщении.

Матч «Факел» — «Динамо» состоится 30 июля на «Центральном стадионе Профсоюзов». Начало — в 15.00 мск. После 2-х туров воронежцы набрали 1 очко, московский клуб — 4.