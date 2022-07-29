«Урал» — «Краснодар: видеообзор матча 3-го тура РПЛ

«Краснодар» в гостях со счетом 3:1 победил «Урал» в гостевом матче третьего тура РПЛ.

Забитыми мячами в составе «Краснодара» отметились Сергей Бородин и Эдурард Сперцян, который оформил дубль, реализовав два пенальти.

У «Урала» в конце матча отличился Алексей Каштанов, который забил первый гол клуба в этом сезоне РПЛ.

«Краснодар» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Урал» идет на последнем, 16-м месте, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Краснодар» примет «Локомотив» 6 августа, «Урал» в этот же день дома встретится со «Спартаком».