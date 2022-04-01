Агент нигерийских игроков «Краснодара-2» рассказал о возможности заявки их за первую команду

Агент Федор Бурдыкин, представляющий интересы нигерийских игроков «Краснодара-2», полузащитника Иефани Давиде Ндуке и форвардов Олакунле Олусегуне и Джонатане Окоронкво, рассказал «СЭ» о возможности заявить футболистов за основную команду.

Ранее Бюро исполкома РФС внесло изменения в регламент Тинькофф РПЛ. Теперь легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, в соответствии с квотой, смогут играть и в РПЛ.

«Игроки, которые находились в структуре дубля, теперь могут быть заявлены за основную команду, — сказал Бурдыкин «СЭ». — Теперь это официально подтверждено РФС и РПЛ. Значит, что Ндука, Олусегун и Окоронкво могут быть заявлены в лист А и дебютировать в ближайшие выходные в матче против «Динамо». Конечно, все зависит от решения тренерского штаба. Но регламент теперь разрешает им выступать за первую команду «Краснодара». Для игроков, думаю, это не стало удивлением. Своей игрой они уже показали, на что они способны. Никому из первой и второй команды «Краснодара» не снижали зарплату. Единственное, на что пошли наши футболисты — зафиксировали курс евро к рублю. Надо понимать ситуацию, в которой оказался клуб. Поэтому наши молодые ребята пошли навстречу. Точно так же, как и футболисты первой команды».

Бурдыкин также опроверг высказывания Таддеуса Идама, который выдавал себя за агентов игроков.

«На фоне того, что ребята успешно выступают в ФНЛ, стали появляться люди, которые выдают себя агентами Ндука, Олусегуна и Окоронкво. Хотелось бы все это опровергнуть. Таддеус Идама не имеет никакого отношения к игрокам, хотя уже начал раздавать интервью на всех платформах. Мы не знаем для чего он это делает, но нам приятно что игра наших молодых ребят вызывает такой интерес», — добавил Бурдыкин.