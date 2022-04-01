Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:24

Агент нигерийских игроков «Краснодара-2» рассказал о возможности заявки их за первую команду

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Федор Бурдыкин, представляющий интересы нигерийских игроков «Краснодара-2», полузащитника Иефани Давиде Ндуке и форвардов Олакунле Олусегуне и Джонатане Окоронкво, рассказал «СЭ» о возможности заявить футболистов за основную команду.

Ранее Бюро исполкома РФС внесло изменения в регламент Тинькофф РПЛ. Теперь легионеры, заявленные клубом для участия в ФНЛ, в соответствии с квотой, смогут играть и в РПЛ.

«Игроки, которые находились в структуре дубля, теперь могут быть заявлены за основную команду, — сказал Бурдыкин «СЭ». — Теперь это официально подтверждено РФС и РПЛ. Значит, что Ндука, Олусегун и Окоронкво могут быть заявлены в лист А и дебютировать в ближайшие выходные в матче против «Динамо». Конечно, все зависит от решения тренерского штаба. Но регламент теперь разрешает им выступать за первую команду «Краснодара». Для игроков, думаю, это не стало удивлением. Своей игрой они уже показали, на что они способны. Никому из первой и второй команды «Краснодара» не снижали зарплату. Единственное, на что пошли наши футболисты — зафиксировали курс евро к рублю. Надо понимать ситуацию, в которой оказался клуб. Поэтому наши молодые ребята пошли навстречу. Точно так же, как и футболисты первой команды».

Бурдыкин также опроверг высказывания Таддеуса Идама, который выдавал себя за агентов игроков.

«На фоне того, что ребята успешно выступают в ФНЛ, стали появляться люди, которые выдают себя агентами Ндука, Олусегуна и Окоронкво. Хотелось бы все это опровергнуть. Таддеус Идама не имеет никакого отношения к игрокам, хотя уже начал раздавать интервью на всех платформах. Мы не знаем для чего он это делает, но нам приятно что игра наших молодых ребят вызывает такой интерес», — добавил Бурдыкин.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
РПЛ
РФС
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что такое витамины и зачем они нужны?
Рабы на стройках, неразбериха с талисманом, протесты ЛГБТ. Почему ЧМ-2022 в Катаре может стать самым проблемным в истории
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
ЦСКА — «Урал»: команда Березуцких станет главным преследователем «Зенита»
«Рубин» и «Химки»: команды назвали стартовые составы
Алексей Березуцкий: «С возвращением Василия эмоций у тренерского штаба ЦСКА стало больше»
Березуцкий: «Не могу сказать, что новички на сто процентов вписались в игру ЦСКА. Команда еще прибавит»
Николсон — лучший игрок марта по версии болельщиков «Спартака»
Баринов про Карпина: «Георгич со своим штабом раскрепощает всех, чтобы все не были зажатыми»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Непомнящий рассказал, как Артем Дзюба насмехался над игроками «Томи»

Николсон — лучший игрок марта по версии болельщиков «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости