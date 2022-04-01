Болельщики «Спартака» признали нападающего Шамара Николсона лучшим игроком команды в марте.

«Спасибо всем болельщикам, выбравшим меня игроком месяца, — приводит слова Николсона официальный сайт московского клуба. — Это звание имеет очень большое значение! Буду продолжать усердно работать и отдавать все силы нашей команде. Надеюсь, это принесет хорошие результаты и счастье всей спартаковской семье».

25-летний ямаец забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за красно-белых.

После 22 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.