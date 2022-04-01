Валерий Непомнящий рассказал, как Артем Дзюба насмехался над игроками «Томи»
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в интервью Sport24 рассказал о том, как форвард Артем Дзюба обзывал игроком и смеялся над ними.
— Однажды кричит мне: «Валерий Кузьмич, какого *** вы взяли в команду вот этого? Он по мячу ударить не может!» А там футболист на десять лет старше него. Говорю: «Извини, забыл тебя спросить. Теперь будем работать вместе».
— Ого, он и в те годы был дерзким.
— Просто ему хочется, чтобы все были на высшем уровне. Ему постоянно надо что-то доказывать себе и остальным, и от других требует того же. Если он видит, что футболисты в этом плане не такие, как он, злится. Хотя, конечно, надо понимать — не все ребята из «Спартака» и не все могут прыгнуть выше головы.
— Вам Дзюба дерзил?
— Мне никогда.
— Кого Дзюба подкалывал в «Томи?
— Всех подряд. Но особенно своего лучшего друга Валерия Климова. У них разница в возрасте лет десять, а он ему: «Ты старая кляча, старый пердун!» Все в таком духе.
— А что Климов отвечал?
— «Да ты сам вообще корявый!» Что-то такое.
33-летний нападающий «Зенита» выступал в составе «Томи» в 2009 и 2010 году.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7