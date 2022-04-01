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Валерий Непомнящий рассказал, как Артем Дзюба насмехался над игроками «Томи»

Непомнящий рассказал, как Дзюба подшучивал и смеялся над игроками «Томи»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба и Валерий Непомнящий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в интервью Sport24 рассказал о том, как форвард Артем Дзюба обзывал игроком и смеялся над ними.

— Однажды кричит мне: «Валерий Кузьмич, какого *** вы взяли в команду вот этого? Он по мячу ударить не может!» А там футболист на десять лет старше него. Говорю: «Извини, забыл тебя спросить. Теперь будем работать вместе».

— Ого, он и в те годы был дерзким.

— Просто ему хочется, чтобы все были на высшем уровне. Ему постоянно надо что-то доказывать себе и остальным, и от других требует того же. Если он видит, что футболисты в этом плане не такие, как он, злится. Хотя, конечно, надо понимать — не все ребята из «Спартака» и не все могут прыгнуть выше головы.

— Вам Дзюба дерзил?

— Мне никогда.

— Кого Дзюба подкалывал в «Томи?

— Всех подряд. Но особенно своего лучшего друга Валерия Климова. У них разница в возрасте лет десять, а он ему: «Ты старая кляча, старый пердун!» Все в таком духе.

— А что Климов отвечал?

— «Да ты сам вообще корявый!» Что-то такое.

33-летний нападающий «Зенита» выступал в составе «Томи» в 2009 и 2010 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-03-31-nepomnyashchiy-dzyuba-odnazhdy-krichit-mne-valeriy-kuzmich-kakogo-vy-vzyali-v-komandu-vot-etogo

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18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
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Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
ФК Томь
3
1
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8
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10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
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