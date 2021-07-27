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Экс-начальник команды ЦСКА Якунчиков займет пост в «Динамо»

23:38
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По информации «РБ Спорт», в «Динамо» сменят начальника команды. Вместо Александра Удальцова этот пост займет Сергей Якунчиков, который работает в «Химках».

Ранее Якунчиков долгое время работал в ЦСКА. Он приступит к работе в «Динамо» после предстоящего тура.

Удальцов, вероятно, продолжит работу в «Динамо», но на иной должности. Возможно, он пойдет на повышение в рамках структуры клуба.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/v-dinamo-menyayut-nachal-nika-komandy-vmesto-udal-tsova-yakunchikov/

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