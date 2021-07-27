Экс-начальник команды ЦСКА Якунчиков займет пост в «Динамо»
23:38
По информации «РБ Спорт», в «Динамо» сменят начальника команды. Вместо Александра Удальцова этот пост займет Сергей Якунчиков, который работает в «Химках».
Ранее Якунчиков долгое время работал в ЦСКА. Он приступит к работе в «Динамо» после предстоящего тура.
Удальцов, вероятно, продолжит работу в «Динамо», но на иной должности. Возможно, он пойдет на повышение в рамках структуры клуба.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/v-dinamo-menyayut-nachal-nika-komandy-vmesto-udal-tsova-yakunchikov/
14384 голосов
Кто выиграет РПЛ в сезоне-2021/22?
Читайте также
Американцы требуют запретить соцсети из-за Байлз. Они уверены — болельщики довели Симону до депрессии
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю