Экс-начальник команды ЦСКА Якунчиков займет пост в «Динамо»

По информации «РБ Спорт», в «Динамо» сменят начальника команды. Вместо Александра Удальцова этот пост займет Сергей Якунчиков, который работает в «Химках».

Ранее Якунчиков долгое время работал в ЦСКА. Он приступит к работе в «Динамо» после предстоящего тура.

Удальцов, вероятно, продолжит работу в «Динамо», но на иной должности. Возможно, он пойдет на повышение в рамках структуры клуба.