Смородская резко высказалась об информации о распродаже ряда игроков «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» информацию о возможной продаже лидеров московского клуба в другие команды РПЛ.

«Я в шоке от этой истории. Если она окажется правдой, это только подтвердит мои опасения, что руководство «Локомотива» делает — Бог знает, что. Оно хочет его обанкротить? Я не знаю, какие у него намерения. Я в ужасе и шоке. А кем они играть-то будут? Бог знает, что творят с клубом на глазах у всех. Ни в Европе, ни в России надеяться будет абсолютно не на что. Зачем это все делается, мы узнаем в самом конце. Чтоб закрыть клуб, использовать его территории для жилищного строительства — я не знаю реальных намерений клуба. Такими игроками не бросаются», — сказала Ольга Смородская корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Ранее, 27 июля, журналист Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что технический директор «Локо» Томас Цорн обзванивал представителей российских клубов и предлагал им купить некоторых ведущих игроков команды. По словам комментатора речь идет о Гжегоже Крыховяке, Федоре Смолове, Антоне Миранчуке, Дмитрии Баринове, Пабло и Дмитрии Живоглядове.

Представитель Баринова Павел Банатин в интервью «СЭ» не стал комментировать интерес к хавбеку со стороны «Зенита».