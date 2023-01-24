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Сегодня, 17:15

Агент Илича заявил, что общался с Хашигом и Рыскиным по возможному переходу в «Краснодар» и «Ростов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент сербского нападающего РФШ Андрея Илича Ненад Асанович рассказал «СЭ» о разговоре с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом и спортивным директором «Ростова» Алексеем Рыскиным по потенциальному переходу игрока.

«Я уже говорил с несколькими российскими клубами, их представителями: это «Сочи», «Ростов», «Краснодар», «Крылья Советов». Я также знаю, что главный тренер «Динамо» Йоканович следит за Иличем. Напрямую я разговаривал с Рыскиным и Хашигом. Надеюсь, что переход в Россию будет возможен. Иличу нужно развиваться и делать следующий шаг в карьере. Он вырос из латвийской лиги. Тем более сербы любят россиян. Мы братья! А если «Локомотив» захочет приобрести нападающего, мы первым же рейсом вылетим на переговоры», — сказал Асанович «СЭ».

На счету 22-летнего серба 4 гола в 12 матчах в текущем сезоне.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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