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Сегодня, 17:06

Президент «Урала» Иванов не видит проблем в продаже пива на стадионах

Руслан Минаев
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о продаже пива на стадионах клубов РПЛ.

«Для болельщиков возвращение продажи пива на стадионах принесёт больше пользы. Сейчас на футбол практически не ходят те, кто может там напиться и неподобающе себя вести. К тому же теперь в России функционирует система Fan ID, которая позволит выявлять нарушителей порядка. Так что я ничего страшного в продаже пива на стадионах не вижу. Считаю, что пиво — это напиток болельщиков», — цитирует Иванова Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

В мае 2022 года сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
Григорий Иванов (руководитель)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

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