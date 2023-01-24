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Агент Изидора не знает, останется ли Вильсон в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эммануэль Лакруа заявил, что пока нет определенности по поводу будущего нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Пока не знаю, останется ли Вильсон в «Локомотиве», — приводит слова Лакруа «РБ Спорт».

22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-izidora-poka-ne-znayu-ostanetsya-li-vil-son-v-lokomotive-futbol-ny-j-agent-e-mmanue-l-lakrua-zayavil-rb-sport-chto-poka-net-opredelennosti-po-povodu-budushhego-napadayushhego-lokomotiva-vil-sona/
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Вильсон Изидор
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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Торпедо М

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