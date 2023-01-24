Агент Изидора не знает, останется ли Вильсон в «Локомотиве»

Футбольный агент Эммануэль Лакруа заявил, что пока нет определенности по поводу будущего нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Пока не знаю, останется ли Вильсон в «Локомотиве», — приводит слова Лакруа «РБ Спорт».

22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.