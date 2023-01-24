Агент Изидора не знает, останется ли Вильсон в «Локомотиве»
Футбольный агент Эммануэль Лакруа заявил, что пока нет определенности по поводу будущего нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.
«Пока не знаю, останется ли Вильсон в «Локомотиве», — приводит слова Лакруа «РБ Спорт».
22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
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|
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|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|17
|8
|5
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|30-18
|29
|
6
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|17
|8
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|1
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|
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|31-29
|25
|
9
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|17
|7
|4
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|27-32
|25
|
10
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|17
|6
|3
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|
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|5
|5
|7
|20-25
|20
|
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
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|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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|Г
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Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Локомотив
|16
|1
|3
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|
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|16
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|3
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Торпедо М
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