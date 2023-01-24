«Ростов» и «Краснодар» интересуются нападающим РФШ Иличем

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Как стало известно «СЭ», «Ростов» и «Краснодар» проявляют конкретный интерес к нападающему РФШ Андрею Иличу.

Сообщается, что генеральный директор «Краснодара» Леонид Хашиг и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин встречались с представителем игрока, обсуждая потенциальный переход.

Ранее журналист Лоренцо Лепоре в своем Twitter опубликовал новость об интересе турецких и российских клубов к нападающему Иличу.