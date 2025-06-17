Агент Джикии: «В ближайшее время мы сможем сказать, где Георгий продолжит карьеру»
Агент защитника Георгия Джикии Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.
«Георгий сейчас находится в статусе свободного агента. Никаких обременений перед «Химками» у него нет. Наоборот, у «Химок» есть обременение перед Георгием, но это другой вопрос. Думаю, что в ближайшее время мы сможет сказать, где Джикия продолжит карьеру. Нужно еще немного подождать», — сказал Кузьмичев «СЭ».
31-летний Джикия провел в «Химках». За подмосковный клуб защитник провел 19 матчей и не отличился результативными действиями.
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|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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