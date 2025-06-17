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17 июня 2025, 13:18

Агент Джикии: «В ближайшее время мы сможем сказать, где Георгий продолжит карьеру»

Константин Белов
Корреспондент

Агент защитника Георгия Джикии Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Георгий сейчас находится в статусе свободного агента. Никаких обременений перед «Химками» у него нет. Наоборот, у «Химок» есть обременение перед Георгием, но это другой вопрос. Думаю, что в ближайшее время мы сможет сказать, где Джикия продолжит карьеру. Нужно еще немного подождать», — сказал Кузьмичев «СЭ».

31-летний Джикия провел в «Химках». За подмосковный клуб защитник провел 19 матчей и не отличился результативными действиями.

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Георгий Джикия
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Владимир Кузьмичев (менеджер)
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6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
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