Газзаев — о Карпине в «Динамо»: «Очень сложно совмещать посты в клубе и сборной»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил перспективы Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо».

Бело-голубые объявили о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Карпин подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Он будет совмещать работу в клубе и сборной России.

— Не понимаю, почему наши клубы не замечают Черчесова.

Это касается не только ЦСКА. «Динамо» назначило Валерия Карпина. Я уже как-то оценивал выбор бело-голубых. Не хочется повторяться, но прежде всего за тренера говорят его титулы. «Динамо» вот уже почти 50 лет не становилось чемпионом и должно ставить перед собой только одну задачу: золотые медали! Почему ставка сделана была на Валерия Георгича Карпина, которому я тоже желаю удачи, а не, допустим, на того же Станислава Саламыча Черчесова? Опять же — вопрос. Тут, как говорится, все познается в сравнении.

Кроме того, считаю, тренер в такой команде, как «Динамо», должен быть сосредоточен только на клубной работе. Как бы совмещение постов не помешало Карпину успешно работать... Могу привести пример из собственной карьеры. В 2003 году я тренировал и сборную, и ЦСКА. Было неимоверно сложно разрываться на два фронта. В итоге после товарищеского матча с Израилем принял решение покинуть национальную команду. Считаю. поступил абсолютно верно. С армейцами мы впервые в российской истории стали чемпионами России, а сборная отобралась на чемпионат Европы.