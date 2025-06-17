Газзаев — о Карпине в «Динамо»: «Очень сложно совмещать посты в клубе и сборной»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил перспективы Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо».
Бело-голубые объявили о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Карпин подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Он будет совмещать работу в клубе и сборной России.
— Не понимаю, почему наши клубы не замечают Черчесова.
Это касается не только ЦСКА. «Динамо» назначило Валерия Карпина. Я уже как-то оценивал выбор бело-голубых. Не хочется повторяться, но прежде всего за тренера говорят его титулы. «Динамо» вот уже почти 50 лет не становилось чемпионом и должно ставить перед собой только одну задачу: золотые медали! Почему ставка сделана была на Валерия Георгича Карпина, которому я тоже желаю удачи, а не, допустим, на того же Станислава Саламыча Черчесова? Опять же — вопрос. Тут, как говорится, все познается в сравнении.
Кроме того, считаю, тренер в такой команде, как «Динамо», должен быть сосредоточен только на клубной работе. Как бы совмещение постов не помешало Карпину успешно работать... Могу привести пример из собственной карьеры. В 2003 году я тренировал и сборную, и ЦСКА. Было неимоверно сложно разрываться на два фронта. В итоге после товарищеского матча с Израилем принял решение покинуть национальную команду. Считаю. поступил абсолютно верно. С армейцами мы впервые в российской истории стали чемпионами России, а сборная отобралась на чемпионат Европы.
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6
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7
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9
|Ахмат
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
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14
|Динамо Мх
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15
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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