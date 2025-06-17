Газзаев — о Челестини в ЦСКА: «Выиграл чемпионат Швейцарии? А Черчесов — Венгрии, Польши и вывел сборную России в четвертьфинал ЧМ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил решение армейцев пригласить на пост наставника команды швейцарца Фабио Челестини.

14 июня «СЭ» сообщил, что Челестини — главный кандидат на пост тренера ЦСКА. Ожидается, что 49-летний специалист подпишет с армейцами двухлетний контракт.

— Что ж, футбольная жизнь полна сюрпризов. ЦСКА в срочном порядке пришлось искать замену сербу. И вот здесь выбор армейцев меня, честно говоря, удивил. Почему ставка опять сделана на иностранца — швейцарца Челестини?

Есть, например, свои молодые, прогрессирующие специалисты, которые сделали себе имя, будучи футболистами ЦСКА. Имею в виду братьев Березуцких, Сергея Игнашевича, Ролана Гусева. Тут мы говорим о сохранении традиций, преемственности. Для них ЦСКА точно не является пустым звуком. Это первый путь, по которому мог пойти сейчас клуб.

Кроме того, есть опытный российский тренер, который, на мой взгляд, всем все доказал. Станислав Черчесов. Вы можете мне объяснить, чем Челестини его сильнее? Выиграл чемпионат Швейцарии? Хорошо. Но это же не АПЛ и немецкая бундеслига. А в активе Черчесова два чемпионства в Венгрии и одно в Польше. Под его руководством сборная России успешно выступила на домашнем чемпионате мира. Дошла до четвертьфинала. По-моему, регалий и титулов у нашего, отечественного специалиста точно не меньше, а даже побольше, чем у иностранца.

И потом, немного смущает клуб, из которого в ЦСКА приходит Челестини. «Базель». Вы же помните, где работал Абаскаль до «Спартака»? И чем закончился российский этап его карьеры? Кстати, где он сейчас трудится? В Мексике? Ну понятно...

В общем, конечно, я желаю Челестини удачи в ЦСКА, чтобы он как можно быстрее адаптировался к нашим футбольным реалиям, понял потенциал команды и начал давать результат. Но своего мнения не изменю.