Агент Карпукаса о новом контракте игрока: «Пока не подписан. Диалог ведется»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с переговорами по новому контракту.

«Диалог ведется. Пока контракт не подписан. Есть ли интерес к Артему от других команд? Он есть всегда», — сказал Клюев «СЭ».

23-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 22 матча и отличился 1 голевой передачей. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max