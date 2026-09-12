«Зенит» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в 8-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 12 сентября. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Локомотив» можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

Прямой эфир покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Предматчевая программа начнется в 15.30. Смотреть матч онлайн можно также на официальных ресурсах холдинга «Матч».

«Зенит» после семи туров набрал 12 очков и занимает пятое место. Петербуржцы в двух последних матчах РПЛ победили «Факел» (1:0) и уступили ЦСКА (1:2).

«Локомотив» имеет 6 очков и располагается на 13-й строчке. Железнодорожники проиграли московскому «Динамо» (0:1), после чего в предыдущем туре победили «Балтику» (1:0).

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