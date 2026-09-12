«Факел» — «Балтика»: воронежцы ведут в счете после первого тайма

«Факел» ведет в счете в матче 8-го тура РПЛ против «Балтики» — 1:0.

Встреча проходит в Воронеже.

Единственный гол на 13-й минуте игры забил полузащитник и капитан хозяев Равиль Нетфуллин, замкнув ударом с линии штрафной подачу нападающего Алексея Сутормина с углового.

На 10-й минуте желтую карточку получил хавбек гостей Андрей Мендель.