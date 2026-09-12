«Факел» — «Балтика»: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Факелом» и «Балтикой» в 8-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Факел»: Фролкин, Габараев, Юрганов, Клейтон, Бардачев, Ковалев, Нетфуллин, Якимов, Сутормин, Кокшаров, Турищев.

Запасные: Доровских, Эль-Мхассани, Магомедов, Гиоргобиани, Журавлев, Багамаев, Пуси, Гнапи, Тодорович.

«Балтика»: Латышонок, Андерсон, Варатынов, Гассама, Муйоколо, Бевеев, Мурид, Мендель, Поспелов, М.Петров, Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Рядно, Шнапцев, Чивич, Беликов, И. Петров, Шильцов, Оффор, Голенков.