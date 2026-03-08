ЭСК: Сухой верно не засчитал гол «Балтики» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела момент с незасчитанным голом нападающего «Балтики» Брайана Хиля в матче 19-го тура против «Зенита» (0:1).

Комиссия единогласно признала верным решение главного арбитра встречи Алексея Сухого.

«Игрок «Балтики» Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда, что подтверждается правильно построенными офсайдными линиями. Хиль, находясь достаточно близко от вратаря «Зенита» Дениса Адамова, перекрывает ему линию обзора, тем самым влияя на его возможность отбить удар. Судья верно определил положение «вне игры» и отменил гол», — говорится в мотивировке.

«Балтика» с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с 42 очками — на второй строчке.

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