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ЭСК: Сухой верно не засчитал гол «Балтики» в матче с «Зенитом»

Сергей Ярошенко

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела момент с незасчитанным голом нападающего «Балтики» Брайана Хиля в матче 19-го тура против «Зенита» (0:1).

Комиссия единогласно признала верным решение главного арбитра встречи Алексея Сухого.

«Игрок «Балтики» Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда, что подтверждается правильно построенными офсайдными линиями. Хиль, находясь достаточно близко от вратаря «Зенита» Дениса Адамова, перекрывает ему линию обзора, тем самым влияя на его возможность отбить удар. Судья верно определил положение «вне игры» и отменил гол», — говорится в мотивировке.

«Балтика» с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с 42 очками — на второй строчке.

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Сухой
Брайан Хиль («Балтика»)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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