Мажич выступил с заявлением по поводу работы судей в 19-м туре РПЛ: «Очень много ВАР-вмешательств»

Директор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал работу арбитров на матчах 19-го тура РПЛ.

«После большой подготовки в Турции, где мы готовились к первому весеннему туру, ожидания были большими, но провели тур не так, как планировали. Очень много ВАР-вмешательств. Несколько непонятных и странных ВАР-вмешательств. Подготовка была хорошая, но также из-за этого ожидания были очень большими. К сожалению, в 19-м туре есть и наша полная ответственность», — сказал Мажич в видео, опубликованном пресс-службой РФС.

ВАР вмешивался в работу судей во всех восьми матчах 19-го тура РПЛ. Это произошло впервые в истории лиги.

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